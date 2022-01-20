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НБУ оцінив спробу уряду адміністративно стримати ціни в Україні

Автор: Олександр Білоус

Рішення Кабінету міністрів обмежити торгову націнку на ряд продовольчих товарів істотно не вплине на інфляцію. Крім того, НБУ віддає перевагу ринковим, а не адміністративним заходам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Ніколайчук, НБУ не дає оцінку діям уряду, а тільки оцінює вплив його рішень.

За його словами, вплив держрегулювання на інфляційні процеси буде "досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск викликаний зростанням собівартості продукції, а не розширенням споживчого попиту, який зазвичай призводить до розширення націнки, власне на регулювання якої націлені останні рішення уряду".

Ніколайчук нагадав про те, що НБУ послідовно виступає за ринкові методи управління інфляційними процесами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.

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Національний банк УкраїниЦіни на продукти