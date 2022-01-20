НБУ оцінив спробу уряду адміністративно стримати ціни в Україні

Як зазначив Ніколайчук, НБУ не дає оцінку діям уряду, а тільки оцінює вплив його рішень.

За його словами, вплив держрегулювання на інфляційні процеси буде "досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск викликаний зростанням собівартості продукції, а не розширенням споживчого попиту, який зазвичай призводить до розширення націнки, власне на регулювання якої націлені останні рішення уряду".

Ніколайчук нагадав про те, що НБУ послідовно виступає за ринкові методи управління інфляційними процесами.