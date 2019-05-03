НБУ оценил мировую конъюнктуру на украинский экспорт в апреле

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Цены пока остаются стабильными

В апреле 2019 года мировые цены на основные товары украинского экспорта, за исключением железной руды, оставались относительно стабильными. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (апрель 2019 года).

Как отмечается в обзоре, в основном стабильность цен объясняется выжидательной позицией участников рынка на фоне торговых переговоров между США и Китаем.

На отдельных товарных рынках поддерживали цены активизация строительства в весенний период, однако сдерживали рост цен высокие урожаи зерновых и подсолнечника, а также наращивание производства стали. В свою очередь, цены на железную руду росли в связи с меньшим предложением со стороны Бразилии (в результате прорыва плотины, принадлежащей крупнейшему в мире производителю железной руды компании Vale, в январе этого года) и перебоями поставок из Австралии (вследствие сложных погодных условий в конце марта, которые создали проблемы с логистикой), отметили в НБУ.

Мировые цены на нефть стремительно выросли, пересекая отметку в 75 долларов/барр. Весомой причиной этого стало решение США не восстанавливать временные разрешения на импорт нефти из Ирана для отдельных стран, действие которых завершится в начале мая, отмечается в обзоре.

Ранее Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.