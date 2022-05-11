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НБУ оцінив матеріальні втрати України внаслідок вторгнення Росії

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Україна, Середа 11 травня 2022 17:59
НБУ оцінив матеріальні втрати України внаслідок вторгнення Росії Фото: Втрати України з початку війни досягли 92 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують 92 млрд доларів. Така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського.

Як зазначив Лепушинський, загалом за розрахунками різних економістів втрати економіки стартують від 90 млрд доларів це майже половина минулорічного ВВП. Розбіжності в оцінках пояснюються різним розумінням суті економічних втрат та методиками оцінювання.

"Про фінальні цифри можна буде говорити після війни, коли буде можливість повноцінно проаналізувати втрати в кожному із сегментів економіки", - зазначив Лепушинський.

За оцінкою НБУ найбільшої шкоди завдано:

  • нерухомість - 32,6 млрд доларів,
  • інфраструктура - 32,6 млрд доларів,
  • об'єкти добувної та переробної промисловості - 11,9 млрд доларів,
  • соціальні об'єкти - 8,5 млрд доларів,
  • об'єкти енергетики - 3,7 млрд доларів,
  • цінне рухоме майно - 2,8 млрд доларів,
  • сільськогосподарські об'єкти та лісове господарство - 1,1 млрд доларів.

НБУ оцінив матеріальні втрати України внаслідок вторгнення Росії

Наприкінці квітня 2022 року президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України в результаті вторгнення РФ і війни вже досяг 60 мільярдів доларів. Сума буде рости в міру продовження бойових дій.

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