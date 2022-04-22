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Физический ущерб Украине от войны составил 60 млрд долларов, - Всемирный банк

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 03:42
Физический ущерб Украине от войны составил 60 млрд долларов, - Всемирный банк Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)
Автор: Владимир Костырин

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что физический ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате вторжения РФ и войны уже достиг примерно 60 миллиардов долларов. Сумма будет расти по мере продолжения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На конференции Всемирного банка о необходимости финансовой помощи Украине он отметил, что ранняя оценка "узких" затрат на ущерб не включает растущие экономические издержки от войны для нашей страны.

"Конечно, война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", - сказал Малпасс.

В конференции виртуально принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, который обозначил гораздо большие затраты и потребности в финансировании. Глава государства заявил, что стране нужно 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери, вызванные российской полномасштабной военной агрессией.

"И нам потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить", - подчеркнул Зеленский.

Также президент призвал мировое сообщество немедленно исключить РФ из международных финансовых институтов, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на послевоенное восстановление Украины потребуется минимум 600 миллиардов долларов. Глава правительства добавил, что стране необходима финансовая поддержка в 4-5 млрд долларов ежемесячно в течение следующего полугода.

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