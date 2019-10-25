НБУ отозвал банковскую лицензию "Укрсоцбанка"

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из Государственного реестра банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, решение принято 24 октября 2019 года и связано с завершением реорганизации АО "Укрсоцбанк" путем присоединения к АО "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре.

"Правопреемником активов и обязательств АО "Укрсоцбанк" с 15 октября 2019 года стало АО "Альфа-Банк"", - говорится в сообщении.

Разрешение на реорганизацию АО "Укрсоцбанк" путем присоединения к АО "Альфа-Банк" было дано НБУ 12 сентября 2019 года.

Закон Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" дает возможность провести реорганизацию банков путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой уменьшен в несколько раз - с восемнадцати до трех-четырех месяцев. В течение 2018 года реорганизацию путем присоединения по упрощенной процедуре осуществили ПАТ "ВиЕс Банк" и АО "ТАСКОМБАНК", а также ПАО КБ "Центр" и ПАО "МТБ Банк".

По данным НБУ, по состоянию на 25 октября 2019 года 75 банков осуществляют деятельность на основании банковской лицензии.

Напомним, в октябре 2016 года группа UniCredit и ABH Holdings S. A., главный акционер "Альфа-Банка Украина", завершили соглашение об обмене активами, в рамках которой группа передала холдинга 99,9% акций "Укрсоцбанка" в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года сеть структурных подразделений "Альфа-Банка" составляла 250 отделений.