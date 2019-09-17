НБУ дал разрешение на присоединение "Укрсоцбанка" к "Альфа-Банку"

Упрощенная процедура присоединения занимает три-четыре месяца

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения АО "Укрсоцбанк" к АО "Альфа-Банк" по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в результате реорганизации АО "Альфа-Банк" станет правопреемником всех прав и обязанностей АО "Укрсоцбанк” в отношении его клиентов и контрагентов.

Кроме того, АО "Альфа-Банк" в порядке правопреемства обретет все права по переданным ему активам, а также обязанности обязанности должника по требованиям кредиторов (вкладчиков) по переданным обязательствам без необходимости внесения изменений в соответствующие договоры.

Разрешение НБУ предоставлено 12 сентября 2019 года в соответствии с положениями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Этот закон дает возможность провести реорганизацию банков путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой уменьшен в несколько раз - с 18 до трех-четырех месяцев.

В течение 2018 года реорганизацию путем присоединения по упрощенной процедуре провелил ПАО "АБ "Экспресс-Банк" и АКБ "Индустриалбанк", а также ПАО КБ "Центр" и ПАО "МТБ Банк".

Напомним, в октябре 2016 года группа UniCredit и ABH Holdings S. A., главный акционер "Альфа-Банка Украина", завершили соглашение об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций "Укрсоцбанка" в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года сеть структурных подразделений "Альфа-Банка" состояла из 250 отделений.