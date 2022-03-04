НБУ отменил справку из банка для вывоза более 10 тысяч евро за границу

Национальный банк Украины отменил на период военного положения требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков при перемещении валюты за пределы Украины. Речь идет о справке о снятии наличных с собственных счетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ в Facebook .

Как отметили в НБУ, ранее соответствующие документы физлица должны были предоставлять при перемещении валютных ценностей (наличной украинской и иностранной валюты, банковских металлов) стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте).

"В то же время обращаем внимание, что требование декларирования валютных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте) остается действующим", - говорится в сообщении.