ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ отменил справку из банка для вывоза более 10 тысяч евро за границу

Новина українською →
Украина, Пятница 04 марта 2022 17:35
НБУ отменил справку из банка для вывоза более 10 тысяч евро за границу Фото: НБУ отменил справку для вывоза 10 тысяч евро за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины отменил на период военного положения требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков при перемещении валюты за пределы Украины. Речь идет о справке о снятии наличных с собственных счетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ в Facebook.

Как отметили в НБУ, ранее соответствующие документы физлица должны были предоставлять при перемещении валютных ценностей (наличной украинской и иностранной валюты, банковских металлов) стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте).

"В то же время обращаем внимание, что требование декларирования валютных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте) остается действующим", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина