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НБУ скасував довідку з банку для вивозу більше 10 тисяч євро за кордон

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 17:35
НБУ скасував довідку з банку для вивозу більше 10 тисяч євро за кордон Фото: НБУ скасував довідку для вивозу 10 тисяч євро за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України скасував на період воєнного стану вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків при переміщенні валюти за межі України. Йдеться про довідку про зняття готівки з власних рахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ у Facebook.

Як зазначили в НБУ, раніше відповідні документи фізособи мали надавати при переміщенні валютних цінностей (готівкової української та іноземної валюти, банківських металів) вартістю більше 10 тис. євро (в еквіваленті).

"Водночас звертаємо увагу, що вимога декларування валютних цінностей вартістю більше 10 тис. євро (в еквіваленті) залишається чинною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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