НБУ отменил ряд валютных ограничений для волонтеров и бизнеса: что изменилось

Национальный банк Украины с 6 августа 2022 года отменил ряд ограничений для волонтеров и бизнеса. Механизмы дадут без осложнений проводить необходимые платежи в валюте с минимальным влиянием на состояние валютного рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, НБУ 21 июля 2022 года установил лимит на расчеты гривневыми платежными картами за рубежом на уровне 100 тысяч гривен. В то же время НБУ разрешил банкам не применять лимит для волонтеров с целью покупки товаров военного назначения.
Это возможно при условии соблюдения одновременно следующих требований:
К перечню товаров, которые имеют возможность покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военное и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи.
В то же время наличие у банка информации из открытых источников о недобросовестной практики деятельности соответствующего физического лица может быть основанием для отказа банком в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем лимит в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).
Также НБУ включил рации в перечень товаров военного назначения, для приобретения которых граждане имеют возможность покупать валюту и переводить ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте).
Кроме того, НБУ упрощает валютные ограничения, в частности, по использованию корпоративных платежных карт.
НБУ разрешил банкам продавать валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, для расходов с помощью корпоративных платежных карт за рубежом. В частности, таких расходов:
В НБУ напоминают, что расчеты валютными картами могут проводитсья без ограничений.
Также определено, что ограничение на проведение расчетов за рубежом в пределах лимита в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц не будет распространяться на клиентов банка-юридических лиц, осуществляющих перевозки грузов в международных сообщениях на основании документов, предоставляющих право на соответствующие перевозки.
Напомним, Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на использование средств с гривневых счетов за рубежом. С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за границей со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).
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