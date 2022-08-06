НБУ отменил ряд валютных ограничений для волонтеров и бизнеса: что изменилось

Упрощение для волонтеров

Как отметили в пресс-службе, НБУ 21 июля 2022 года установил лимит на расчеты гривневыми платежными картами за рубежом на уровне 100 тысяч гривен. В то же время НБУ разрешил банкам не применять лимит для волонтеров с целью покупки товаров военного назначения.

Это возможно при условии соблюдения одновременно следующих требований:

операции по счету волонтера являются типичными для этого физического лица и объем операций, которые проводились по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;

представление в банк письмо от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказ товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;

предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;

информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.

К перечню товаров, которые имеют возможность покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военное и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи.

В то же время наличие у банка информации из открытых источников о недобросовестной практики деятельности соответствующего физического лица может быть основанием для отказа банком в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем лимит в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

Также НБУ включил рации в перечень товаров военного назначения, для приобретения которых граждане имеют возможность покупать валюту и переводить ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Упрощение для бизнеса

Кроме того, НБУ упрощает валютные ограничения, в частности, по использованию корпоративных платежных карт.

НБУ разрешил банкам продавать валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, для расходов с помощью корпоративных платежных карт за рубежом. В частности, таких расходов:

на командировки работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;

на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на лицо).

В НБУ напоминают, что расчеты валютными картами могут проводитсья без ограничений.

Также определено, что ограничение на проведение расчетов за рубежом в пределах лимита в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц не будет распространяться на клиентов банка-юридических лиц, осуществляющих перевозки грузов в международных сообщениях на основании документов, предоставляющих право на соответствующие перевозки.