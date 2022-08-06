НБУ скасував низку валютних обмежень для волонтерів та бізнесу: що змінилося

Спрощення для волонтерів

Як зазначили в прес-службі, НБУ 21 липня 2022 року встановив ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном на рівні 100 тисяч гривень. Водночас НБУ дозволив банкам не застосовувати ліміт для волонтерів з метою купівлі товарів військового призначення.

Це можливе за умови дотримання одночасно таких вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Водночас наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності відповідної фізичної особи може бути підставою для відмови банком надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує ліміт у 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

Також НБУ включив рації до переліку товарів військового призначення, для придбання яких громадяни мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Спрощення для бізнесу

Крім того, НБУ спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

НБУ дозволив банкам продавати валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, для витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном. Зокрема, таких витрат:

на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;

на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

У НБУ нагадують, що розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.

Також визначено, що обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку-юридичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.