НБУ скасував низку валютних обмежень для волонтерів та бізнесу: що змінилося

Національний банк України з 6 серпня 2022 року скасував низку обмежень для волонтерів та бізнесу. Механізми дадуть без ускладнень проводити необхідні платежі у валюті з мінімальним впливом на стан валютного ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в прес-службі, НБУ 21 липня 2022 року встановив ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном на рівні 100 тисяч гривень. Водночас НБУ дозволив банкам не застосовувати ліміт для волонтерів з метою купівлі товарів військового призначення.
Це можливе за умови дотримання одночасно таких вимог:
До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.
Водночас наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності відповідної фізичної особи може бути підставою для відмови банком надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує ліміт у 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).
Також НБУ включив рації до переліку товарів військового призначення, для придбання яких громадяни мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).
Крім того, НБУ спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.
НБУ дозволив банкам продавати валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, для витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном. Зокрема, таких витрат:
У НБУ нагадують, що розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.
Також визначено, що обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку-юридичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.
Нагадаємо, Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном. З 21 липня НБУ установив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, в розмірі 100 тис. гривень (в еквіваленті).
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