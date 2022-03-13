НБУ отменил плату за услуги системы BankID

Национальный банк Украины отменил тарифы за услуги, предоставляемые им в Системе BankID НБУ. В условиях военного положения НБУ не будет взимать с абонентов системы (банков и коммерческих услуг) плату за подключение, сопровождение и обработку трансакций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"В условиях военного положения крайне нужно обеспечить наших граждан возможностью получать государственные и банковские услуги дистанционно. Мы понимаем важность бесперебойной работы системы Bank ID НБУ и стараемся упростить условия для ее участников. В частности временная отмена тарификации услуг НБУ даст возможность уменьшить расходы абонентов в этот период и упростит процесс расчетов", - отметила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

Межабонентские тарифы, оплачиваемые коммерческими абонентами-поставщиками услуг в пользу банков-идентификаторов за каждую успешную электронную идентификацию, продолжают действовать без изменений.

О других мерах, которые НБУ принимает для работы банковской системы в условиях военного положения в Украине, читайте по ссылке.