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НБУ отменил плату за услуги системы BankID

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Украина, Воскресенье 13 марта 2022 08:11
НБУ отменил плату за услуги системы BankID Фото: НБУ отменил плату за услуги в системе BankID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины отменил тарифы за услуги, предоставляемые им в Системе BankID НБУ. В условиях военного положения НБУ не будет взимать с абонентов системы (банков и коммерческих услуг) плату за подключение, сопровождение и обработку трансакций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В условиях военного положения крайне нужно обеспечить наших граждан возможностью получать государственные и банковские услуги дистанционно. Мы понимаем важность бесперебойной работы системы Bank ID НБУ и стараемся упростить условия для ее участников. В частности временная отмена тарификации услуг НБУ даст возможность уменьшить расходы абонентов в этот период и упростит процесс расчетов", - отметила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

Межабонентские тарифы, оплачиваемые коммерческими абонентами-поставщиками услуг в пользу банков-идентификаторов за каждую успешную электронную идентификацию, продолжают действовать без изменений.

О других мерах, которые НБУ принимает для работы банковской системы в условиях военного положения в Украине, читайте по ссылке.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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