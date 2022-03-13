НБУ скасував плату за послуги системи BankID

Національний банк України скасував тарифи за послуги, що надаються ним у Системі BankID НБУ. В умовах воєнного стану НБУ не стягуватиме з абонентів системи (банків та комерційних надавачів послуг) плату за підключення, супроводження та оброблення трансакцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"В умовах воєнного стану вкрай потрібно забезпечити наших громадян можливістю отримувати державні та банківські послуги дистанційно. Ми розуміємо важливість безперебійної роботи Системи Bank ID НБУ та намагаємось спростити умови для її учасників. Зокрема тимчасове скасування тарифікації послуг НБУ дасть можливість зменшити витрати абонентів у цей період та спростить процес розрахунків", - зазначила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Міжабонентські тарифи, що оплачуються комерційними абонентами-надавачами послуг на користь банків-ідентифікаторів за кожну успішну електронну ідентифікацію, продовжують діяти без змін.

Про інші заходи, які НБУ вживає щодо роботи банківської системи в умовах воєнного стану в Україні, читайте за посиланням.