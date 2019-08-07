НБУ скасував обмеження купівлі валюти за кредитні кошти

Ілюстративне фото (НБУ)

Нацрегулятор дозволив бізнесу купувати валюту за кредитні кошти

Національний банк України скасував обмеження купівлі валюти за кредитні кошти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу нацрегулятора.

У Нацбанку запевняють, що таке послаблення дозволить підприємствам ефективніше управляти ліквідністю.

"У межах валютної лібералізації Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів у гривні без обмежень по сумі. Зазначене послаблення дасть змогу підприємствам ефективніше управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов’язань у зручний для себе час", - сказано у повідомленні нацрегулятора.

Також удосконалено валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Банки зобов’язані завершувати нагляд за експортними операціями впродовж 5 робочих днів з моменту отримання від НБУ інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта, що дозволить уникати подвійного контролю клієнтської операції.

Крім цього, Нацбанк уточнив порядок здійснення нагляду за імпортними операціями у випадку зміни обслуговуючого банку в митній декларації.

Нагадаємо, в травні глава НБУ Яків Смолій заявив, що курс на подальшу лібералізацію валютного ринку - абсолютно безальтернативний, і Національний банк буде продовжувати знімати валютні обмеження.

Як писало РБК-Україна, в червні Нацбанк повністю скасував обов'язковий продаж валюти експортерами.