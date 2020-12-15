НБУ отменил книгу учета доходов для ФОПов

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины (НБУ) упростил ведение кассовых операций в национальной валюте физическими лицами - предпринимателями. Обязательное ведение книги учета доходов отменяется с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, Верховная рада снесла изменения в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета. Законом упрощается работа физических лиц - предпринимателей. Это касается ФОПов первой и второй групп и ФОПов третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Законом отменено ведение книги учета доходов ФОПами. Такие физические лица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

"Поскольку действующее положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица - предприниматели для учета наличных денег, НБУ привел его в соответствие с требованиями этого закона", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада приняла закон относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей. Документ, в частности, отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению. Решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты при отсутствии автоматизации в их отделениях.