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В Украине отменили книгу учета доходов для ФЛП

Киев, Среда 05 августа 2020 18:22
В Украине отменили книгу учета доходов для ФЛП
Автор: Роман Калиниченко

Книгу учета можно будет вести в электронном кабинете

Президент Владимир Зеленский подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей. Документ, в частности, отменяет обязательную книгу учета доходов для ФЛП.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

"В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц", - говорится в сообщении.

ФЛП на общей системе также смогут вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Закон также отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает отображение налоговых уведомлений в электронном кабинете.

"Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях", - сообщили в ОП.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 14 июля. РБК-Украина разбиралось, какие изменения несет закон для физических лиц-предпринимателей.

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