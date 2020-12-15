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НБУ скасував книгу обліку доходів для ФОПів

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 11:16
НБУ скасував книгу обліку доходів для ФОПів
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) спростив ведення касових операцій у національній валюті фізичними особами - підприємцями. Обов'язкове ведення книги обліку доходів скасовується з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, Верховна рада знесла зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету. Законом спрощується робота фізичних осіб - підприємців. Це стосується ФОПів першої та другої груп та ФОПів третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

Законом скасоване ведення книги обліку доходів ФОПами. Такі фізичні особи-підприємці вестимуть облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

"Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізичні особи - підприємці для обліку готівки, НБУ привів його у відповідність до вимог цього закону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців. Документ, зокрема, скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОП.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) спростив для операторів поштового зв’язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, грошової допомоги, субсидій та інших виплат населенню. Рішення дозволить поштовим операторам безперебійно забезпечувати виплати за відсутності автоматизації в їх відділеннях.

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