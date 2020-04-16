У НБУ відзначають зміну факторів впливу на валютний ринок

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

У квітні на ринку переважають економічні розрахунки

У квітні 2020 року на валютному ринку України психологічні настрої змінилися на економічні розрахунки. Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Як зазначила Рожкова, за підсумками двох тижнів квітня НБУ викупив у резерви близько півмільярда доларів, сьогодні резерви становлять 25 млрд доларів, і це майже рівень початку року.

"У нас вистачає запасу міцності, для того, щоб достойно і впевнено пройти ті нові випробування, які ми маємо у зв’язку з карантином і боротьбою з пандемією", - сказала вона.

Водночас, для того, щоб пройти з найменшими втратами Україні вкрай необхідна підтримка донорів, міжнародних партнерів, у першу чергу Міжнародного валютного фонду, додала Рожкова.

Підсумки першого місяця карантину для банківського сектору Економічні підсумки першого місяцю карантину. Їх багато. Якщо коротко, то запас міцності в української економіки є, але не безкінечний. Щоб запустити економічний двигун та безболісно пройти пандемію - без будь-яких обмежень, без відтоків коштів з банків, без девальвації гривні - нам потрібна підтримка МВФ та інших міжнародних партнерів. Отже, у нашому відео перший заступник Голови Катерина Рожкова розповіла про таке: Чому зростали ціни? Які галузі економіки сьогодні кредитують банки? Що з кредитними лімітами та кредитними канікулами? Чи сильно погіршились настрої бізнесу? Яка ситуація на ринку праці сьогодні? Ми вітаємо вас із прийдешніми святами і просимо вас бути відповідальними та допомагати один одному. Приємного перегляду! Опубліковано Національний банк України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Нагадаємо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій 3 квітня заявив, що після стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк України відновив купівлю валюти. За його словами, попит на валюту суттєво знизився і вийшов на докризові показники. Як зазначив Чурій, на сьогоднішній день міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд грн.