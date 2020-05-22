НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру

Национальный банк Украины (Украины) планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру. Соответствующие нормы содержит проект изменений в положение о Кредитном реестре.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям - населению и юридическим лицам - получить информацию из Кредитного реестра НБУ.

Планируется, что заявитель сможет получить информацию через запрос к поисковой системе Кредитного реестра. Верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из Кредитного реестра, которое подается в электронной форме, личным КЭП, юридическое лицо - квалифицированной электронной подписью своего руководителя.

При этом, заявление на получение информации из Кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях.

Лицо, получающее такую информацию по поручению, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.

Напомним, по состоянию на конец января 2019 года в Кредитном реестре Национального банка содержалась информация о более 80 тысяч заемщиках - 53,2 тыс. физических и 27,2 тыс. юридических лиц.

Отметим, Национальный банк Украины утвердил новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым предусмотрена дистанционная идентификация и верификация клиента. Теперь для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не требуется.