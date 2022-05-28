UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ откажется от фиксации курса гривны к доллару, но для этого должны быть предпосылки

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины откажется от фиксированного курса гривны к доллару, когда для этого возникнут предпосылки. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил об этом на встрече с представителями ассоциации IT Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Мы точно знаем, что хотим вернуться к плавающему обменному курсу. Вопрос в том, что для этого должны быть макроэкономические предпосылки, чтобы избежать негативного влияния для системы. И над этим мы постоянно работаем", - сказал Николайчук.

Он также напомнил, что все текущие ограничения являются временными. С самого начала введения ограничений Национальный банк их адаптирует и обновляет для того, чтобы они соответствовали текущим реалиям. Приоритет НБУ - обеспечить равные условия для всех слоев общества и сохранить финансовую стабильность.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35-37 гривен.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныКурс доллара