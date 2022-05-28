НБУ відмовиться від фіксації курсу гривні до долара, але для цього повинні бути передумови

Національний банк України відмовиться від фіксованого курсу гривні до долара, коли для цього виникнуть передумови. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив про це на зустрічі з представниками асоціації IT Ukraine.

"Ми точно знаємо, що ми хочемо повернутися до плаваючого обмінного курсу. Питання в тому, що для цього мають бути макроекономічні передумови, щоб уникнути негативного впливу для системи. І над цим ми постійно працюємо", - сказав Ніколайчук.

Він також нагадав, що всі поточні обмеження є тимчасовими. З самого початку введення обмежень Національний банк їх адаптовує та оновлює для того, щоб вони відповідали поточним реаліям. Пріоритет НБУ - забезпечити рівні умови для всіх верств суспільства та зберегти фінансову стабільність.