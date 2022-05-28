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НБУ откажется от фиксации курса гривны к доллару, но для этого должны быть предпосылки

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Украина, Суббота 28 мая 2022 14:48
НБУ откажется от фиксации курса гривны к доллару, но для этого должны быть предпосылки Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины откажется от фиксированного курса гривны к доллару, когда для этого возникнут предпосылки. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил об этом на встрече с представителями ассоциации IT Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Мы точно знаем, что хотим вернуться к плавающему обменному курсу. Вопрос в том, что для этого должны быть макроэкономические предпосылки, чтобы избежать негативного влияния для системы. И над этим мы постоянно работаем", - сказал Николайчук.

Он также напомнил, что все текущие ограничения являются временными. С самого начала введения ограничений Национальный банк их адаптирует и обновляет для того, чтобы они соответствовали текущим реалиям. Приоритет НБУ - обеспечить равные условия для всех слоев общества и сохранить финансовую стабильность.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35-37 гривен.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.

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