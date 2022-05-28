НБУ откажется от фиксации курса гривны к доллару, но для этого должны быть предпосылки
Национальный банк Украины откажется от фиксированного курса гривны к доллару, когда для этого возникнут предпосылки. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил об этом на встрече с представителями ассоциации IT Ukraine.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Мы точно знаем, что хотим вернуться к плавающему обменному курсу. Вопрос в том, что для этого должны быть макроэкономические предпосылки, чтобы избежать негативного влияния для системы. И над этим мы постоянно работаем", - сказал Николайчук.
Он также напомнил, что все текущие ограничения являются временными. С самого начала введения ограничений Национальный банк их адаптирует и обновляет для того, чтобы они соответствовали текущим реалиям. Приоритет НБУ - обеспечить равные условия для всех слоев общества и сохранить финансовую стабильность.
Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35-37 гривен.
Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.
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