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НБУ відмовиться від фіксації курсу гривні до долара, але для цього повинні бути передумови

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Україна, Субота 28 травня 2022 14:48
НБУ відмовиться від фіксації курсу гривні до долара, але для цього повинні бути передумови Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України відмовиться від фіксованого курсу гривні до долара, коли для цього виникнуть передумови. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив про це на зустрічі з представниками асоціації IT Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Ми точно знаємо, що ми хочемо повернутися до плаваючого обмінного курсу. Питання в тому, що для цього мають бути макроекономічні передумови, щоб уникнути негативного впливу для системи. І над цим ми постійно працюємо", - сказав Ніколайчук.

Він також нагадав, що всі поточні обмеження є тимчасовими. З самого початку введення обмежень Національний банк їх адаптовує та оновлює для того, щоб вони відповідали поточним реаліям. Пріоритет НБУ - забезпечити рівні умови для всіх верств суспільства та зберегти фінансову стабільність.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Курс на готівковому ринку складає 35-37 гривень.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України поки що не збирається відмовлятися від фіксації офіційного курсу гривні до долара.

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