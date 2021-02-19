НБУ отказался от валютных интервенций на межбанке впервые с начала месяца

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-19 февраля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций впервые с начала месяца. До этого в течение двух недель центробанк выкупил 200 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 240,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,0 млн долларов.



