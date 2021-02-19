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НБУ відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку вперше з початку місяця

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 16:40
НБУ відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку вперше з початку місяця Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-19 лютого 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій вперше з початку місяця. До цього протягом двох тижнів центробанк викупив 200 млн доларів для стримування зміцнення гривні.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 240,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,0 млн доларів.

НБУ відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку вперше з початку місяця

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

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