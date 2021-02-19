НБУ відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку вперше з початку місяця

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-19 лютого 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій вперше з початку місяця. До цього протягом двох тижнів центробанк викупив 200 млн доларів для стримування зміцнення гривні.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 240,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,0 млн доларів.