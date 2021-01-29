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НБУ снова отказался от валютных интервенций на межбанке

Киев, Пятница 29 января 2021 17:31
НБУ снова отказался от валютных интервенций на межбанке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе центробанк почти не влиял на межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 января 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций на межбанке вторую неделю подряд.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 40 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 20 млн долларов.

НБУ снова отказался от валютных интервенций на межбанке

Отметим, глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявил, что ситуация на валютном рынке Украине в январе 2021 года стабилизировалась. Преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на спотовом сегменте рынка, незначительное преобладание спроса - на форвардном сегменте.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

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