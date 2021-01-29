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НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 17:31
НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні центробанк майже не впливав на міжбанк

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 січня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку другий тиждень поспіль.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 40 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій становило 20 млн доларів.

НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку

Зазначимо, глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявив, що ситуація на валютному ринку Україні в січні 2021 року стабілізувалася. Переважання пропозиції іноземної валюти спостерігалося на спотовому сегменті ринку, незначне переважання попиту - на форвардному сегменті.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

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