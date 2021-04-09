НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку, незважаючи на стрибки курсу долара

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 5-9 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на стрибки курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня курс на міжбанку коливався в межах 27,80 - 28,00 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.