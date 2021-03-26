НБУ снова отказался от интервенций на межбанке, несмотря на рост курса доллара

Таким образом, НБУ снова отказался от валютных интервенций, несмотря на рост курса доллара на межбанке. В течение последней недели официальный курс вырос на 1% с 27,71 гривен до 27,96 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 270,5 млн долларов.