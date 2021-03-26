НБУ знову відмовився від інтервенцій на міжбанку, незважаючи на зростання курсу долара

Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на зростання курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня офіційний курс виріс на 1% до 27,71 гривень до 27,96 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 270,5 млн доларів.