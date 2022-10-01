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НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 10:26
НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів Фото: НБУ у вересні продав на міжбанку 2,75 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 39,4 млн доларів і продав 2 792,1 млн доларів. Негативне сальдо склало 2 752,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ знову збільшив продаж валюти на міжбанку порівняно із серпнем, коли центробанк продав 1 329,7 млн доларів.

НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 250,1 млн. доларів, продав -21 438,8 млн. доларів. Негативне сальдо склало 18 188,7 млн. доларів.

НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів.

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Національний банк України
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