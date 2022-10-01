НБУ за последний месяц вдвое увеличил продажу валюты из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 39,4 млн долларов и продал 2 792,1 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 2 752,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ снова увеличил продажу валюты на межбанке по сравнению с августом, когда центробанк продал 1 329,7 млн долларов.

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 3 250,1 млн долларов, продал -21 438,8 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 18 188,7 млн долларов.

Ситуация на межбанке начала меняться в лучшую сторону после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Однако затем НБУ был вынужден снова увеличить объем продажи валюты из резервов.