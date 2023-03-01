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НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на 20%

Фото: НБУ за лютий продав 2,4 млрд доларів із резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 27,7 млн доларів і продав 2 458,7 млн доларів. Негативне сальдо становило 2 431,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% порівняно з січнем, коли центробанк продав 3 082,1 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 56,2 млн доларів і продав 5 569,3 млн доларів, Негативне сальдо досягло 5 513,1 млн доларів.

Зазначимо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів удвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

Однак у НБУ зазначають, що на початку 2023 року продажі НБУ на міжбанку повністю покриваються за рахунок міжнародної допомоги.

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