RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на 20%

Фото: НБУ за февраль продал 2,4 млрд долларов из резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 27,7 млн долларов и продал 2 458,7 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 2 431,0 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% по сравнению январем, когда центробанк продал 3 082,1 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 56,2 млн долларов и продал 5 569,3 млн долларов, Отрицательное сальдо достигло 5 513,1 млн долларов.

Отметим, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов в два раза до 3,16 млрд долларов. Всего за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

Однако в НБУ отмечают, что в начале 2023 года продажи НБУ на межбанке полностью покрываются за счет международной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныКурс доллара