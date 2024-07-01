НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні

Це на 2,9% менше, ніж у травні (3,072 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 14,170 млрд доларів.

У червні Україна отримала 1,9 млрд євро (близько 2,03 млрд доларів) міжнародної допомоги (транш Єврокомісії про програму за програмою Ukraine Facility). Таким чином, з початку року допомога досягла 13,85 млрд доларів.

У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні були трохи більшими, ніж допомога Києву. Проте найближчими днями надійде транш МВФ на 2,2 млрд доларів, що перекриє обсяг інтервенцій.

Проте у червні міжнародні резерви України знову скоротяться.

Курс долара у червні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

На початку червня курс оновив історичний максимум - 40,53 грн/долар. Потім курс знижувався та впав до 40,12 грн/долар. Однак 14 червня курс знову оновив максимум - 40,69 грн/долар. Потім долар коливався у вузькому діапазоні.

У результаті курс долара за червень зріс на 3 копійки до 40,53 грн/долар.

Готівковий курс залежить від міжбанку. Курс на готівковому ринку за червень упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.