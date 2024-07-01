НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны

Национальный банк Украины в июне 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,986 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Это на 2,9% меньше, чем в мае (3,072 млн долларов).
С начала года НБУ продал на межбанке 14,170 млрд долларов.
В июне Украина получила 1,9 млрд евро (около 2,03 млрд долларов) международной помощи (транш Еврокомиссии про программе по программе Ukraine Facility). Таким образом, с начала года помощь достигла 13,85 млрд долларов.
В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны были немного больше, чем помощь Киеву. Однако в ближайшие дни поступит транш МВФ на 2,2 млрд долларов, что перекроет объем интервенций.
Однако в июне международные резервы Украины снова сократятся.
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
В начале июня курс обновил исторический максимум - 40,53 грн/доллар. Затем курс снижался и упал до 40,12 грн/доллар. Однако 14 июня курс снова обновил максимум - 40,69 грн/доллар. Затем доллар колебался в узком диапазоне.
В итоге курс доллара за июнь вырос на 3 копейки до 40,53 грн/доллар.
Наличный курс полностью зависит от межбанка. Курс на наличном рынке за июнь упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.