НБУ опустив офіційний курс долара нижче 39 гривень

Офіційний курс на 8 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,8437 грн за 1 долар (-0,1764 грн).

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Курс євро становитиме 42,091 гривень за 1 євро (-0,2575 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 17 копійок до 38,82-38,84 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 10 копійок до 39,35 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку України у березні 2024 року залишалася контрольованою, а курсові коливання - помірними.

"Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидві сторони, помірковано девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку у другій половині березня", - йдеться в огляді НБУ.

За даними НБУ, це було зумовлено: