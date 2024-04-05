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НБУ опустив офіційний курс долара нижче 39 гривень

Фото: курс долара впав на 18 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 8 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,8437 грн за 1 долар (-0,1764 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,091 гривень за 1 євро (-0,2575 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 17 копійок до 38,82-38,84 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 10 копійок до 39,35 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку України у березні 2024 року залишалася контрольованою, а курсові коливання - помірними.

"Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидві сторони, помірковано девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку у другій половині березня", - йдеться в огляді НБУ.

За даними НБУ, це було зумовлено:

  • пожвавленням весняно-польових робіт, що супроводжувалося збільшенням попиту на іноземну валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин,
  • зростанням потреби в імпорті енергоносіїв, у тому числі через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектора,
  • активізацією видатків бюджету з надходженням значних обсягів міжнародної допомоги у другій половині місяця,
  • завершенням періоду сплати річних та квартальних податків.

 

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