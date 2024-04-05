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НБУ опустил официальный курс доллара ниже 39 гривен

Фото: курс доллара упал на 18 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,8437 гривен за 1 доллар (-0,1764 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,091 гривен за 1 евро (-0,2575 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 38,82-38,84 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 39,35 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в марте 2024 года оставалась контролируемой, а курсовые колебания - умеренными.

"В течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца в результате определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта", - говорится в обзоре НБУ.

По данным НБУ, это было обусловлено:

  • оживлением весенне-полевых работ, что сопровождалось увеличением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений,
  • ростом потребности в импорте энергоносителей, в том числе из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора,
  • активизацией расходов бюджета с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца,
  • завершением периода уплаты годовых и квартальных налогов.

 

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