UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

НБУ опустив курс польського злотого до гривні

Фото: курс злотого впав на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4050 гривень за 1 злотий (-0,0579 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,35 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 29 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0195 гривень за 1 долар (+0,0716 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,7843 гривень за 1 євро (-0,3617 грн).

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниПольща