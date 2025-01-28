НБУ опустил курс польского злотого к гривне

Официальный курс на 29 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,4050 гривен за 1 злотый (-0,0579 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,35 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 29 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0195 гривен за 1 доллар (+0,0716 грн).

Официальный курс евро составит 43,7843 гривен за 1 евро (-0,3617 грн).