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НБУ опустив курс долара до мінімуму з моменту переходу до "керованої гнучкості"

Фото: курс долара впав до 36 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара до мінімального значення з початку жовтня, коли центробанк перейшов від фіксованого курсу до "керованої гнучкості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0143 грн за 1 долар (-0,0532 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,27 гривень за 1 євро (-0,0652 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 36,01-36,03 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 37,75 гривень за долар.

Керована гнучкість курсу

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

НБУ зберіг домінуючу роль і витратив за жовтень на підтримку балансу 3,3 млрд. доларів. Курс долара впав як на міжбанківському, так і готівковому ринку.

Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, вважає, що це "зниження тимчасове, тому що витрачати резерви без зупинки не будуть".

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