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НБУ опустил курс доллара до минимума с момента перехода к "управляемой гибкости"

Фото: курс доллара упал до 36 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара до минимального значения с начала октября, когда центробанк перешел от фиксированного курса к "управляемой гибкости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0143 гривен за 1 доллар (-0,0532 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,27 гривен за 1 евро (-0,0652 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 36,01-36,03 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,75 гривен за доллар.

Управляемая гибкость курса

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

НБУ сохранил доминирующую роль и потратил за октябрь на поддержание баланса 3,3 млрд долларов. Курс доллара упал как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, считает, что это "снижение временное, потому что тратить резервы без остановки не будут".

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