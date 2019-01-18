Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар колеблется около уровня 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 28,01 грн/доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки 31,89 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9800 - 28,0100 грн/доллар, евро 31,8746 - 31,8946 грн/евро, российский рубль 0,4211-0,4219 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9800 28,0100

EUR/UAH 31,8746 31,8946

RUB/UAH 0,4211 0,4219

Напомним, 17 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,000 - 28,0250 грн/доллар, евро 31,8920 - 31,9176 грн/евро, российский рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,03 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 января установлен на таком уровне: 2803,3609 гривен за 100 долларов (+2,5107 гривен).