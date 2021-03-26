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НБУ опустил официальный курс евро выше 33 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,95 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 марта установлен на таком уровне: 32,9532 гривен за евро (-0,0805 грн). При этом курс евро на 26 марта составляет 33,0337 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,02 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс снизился менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на таком уровне: 27,9679 гривен за 1 доллар (-0,0019 грн). При этом курс доллара на 26 марта составляет: 27,9698 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение трех дней подряд.

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Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
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