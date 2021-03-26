Курс доллара на межбанке вырос до 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,02 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9900 - 28,0100 грн/доллар, евро 33,0002 - 33,0237 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс снизился менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на таком уровне: 27,9679 гривен за 1 доллар (-0,0019 грн). При этом курс доллара на 26 марта составляет: 27,9698 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение трех дней подряд.