ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ опустил официальный курс евро ниже 33 гривен

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 17:55
НБУ опустил официальный курс евро ниже 33 гривен Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,93 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 марта установлен на таком уровне: 32,9329 гривен за евро (-0,0743 грн). При этом курс евро на 23 марта составляет 33,0072 гривен за евро.

НБУ опустил официальный курс евро ниже 33 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 27,7295 гривен за 1 доллар (+0,0424 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет: 27,6871 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс евро курс НБУ Курс гривны
NEWS
Маски в парке, салоны по записи, но с транспортом: новые правила локдауна в Киеве
Маски в парке, салоны по записи, но с транспортом: новые правила локдауна в Киеве
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками