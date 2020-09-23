НБУ на 23 сентября повысил официальный курс доллара до максимума с начала года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар второй день подряд обновляет максимумы

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на таком уровне: 28,2059 гривен за 1 доллар (+0,0037 грн). При этом курс доллара на 22 сентября составляет 28,2022 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - 28,27015 гривен за доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 22 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,22 гривен за доллар, курс в покупке до 28,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 33,11 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 сентября справочный курс на уровне 28,20 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 сентября (28,19 грн).

Напомним, украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 гривен доллар. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).