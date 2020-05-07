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НБУ опустил официальный курс евро ниже 29 гривен

Новости » Экономика     07.05.2020 - 17:40
НБУ опустил официальный курс евро ниже 29 гривен
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 19 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2020 года установил курс евро на уровне 28,91 гривен за евро, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 мая установлен на таком уровне: 28,9117 гривен за евро (-0,19 грн). При этом курс евро на 7 мая составляет 29,1017 гривен за евро.

НБУ опустил официальный курс евро ниже 29 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 18 копеек до 29,22 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,73 (28,89 - 6 мая), продажи - 29,22 (29,40 - 6 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 28,90 гривен за евро Курс в покупке составляет 28,88 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 26,8185 гривен за 1 доллар (-0,1138 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет 26,9323 гривен за 1 доллар.

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