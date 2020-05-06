НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,10 гривен за евро, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 мая установлен на таком уровне: 29,1017 гривен за евро (-0,1674 грн). При этом курс евро на 6 мая составляет 29,2691 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 10 копеек до 29,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,89 (28,97 - 5 мая), продажи - 29,40 (29,50 - 5 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 29,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,05 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 26,9323 гривен за 1 доллар (-0,0451 грн). При этом курс доллара на 6 мая составляет 26,9774 гривен за 1 доллар.