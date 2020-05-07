Межбанк закрылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до уровня 26,80 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 7 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 26,82 гривен за доллар, курс в покупке до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 28,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 28,8877 - 28,9092 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8000 26,8200 EUR/UAH 28,8877 28,9092 RUB/UAH 0,3625 0,3629

Напомним, 6 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,0518 - 29,0842 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3596 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 7 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,07 гривен за доллар, курс евро снизился на 18 копеек до 29,22 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,79 (26,86 - 6 мая), продажи - 27,07 (27,12 - 6 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,73 (28,89 - 6 мая), продажи - 29,22 (29,40 - 6 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,20 - 6 мая), продажи 3,67 (3,69 - 6 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 26,8185 гривен за 1 доллар (-0,1138 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет 26,9323 гривен за 1 доллар.