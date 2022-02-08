НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля 2022 года установлен на уровне 27,99 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 27,9998 гривен за 1 доллар (-0,1470 грн). При этом курс доллара на 7 февраля составляет: 28,1468 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 3 копейки до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,12 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.